При Трампе США постараются положить конец войнам, заявили в его команде

Выдвинутый республиканцем на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что в стране после инаугурации избранного президента Дональда Трампа постараются ответственно положить конец войнам. В ходе выступления на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры, Хегсет также сообщил, что Соединённые Штаты планируют переориентироваться на более крупные угрозы.

«Наконец, мы со всей ответственностью положим конец войнам, чтобы обеспечить приоритетность наших ресурсов и переориентироваться на более крупные угрозы», — сказал он.

По словам Хегсета, Штаты больше не могут рассчитывать на «репутационное сдерживание», стране требуется реальное сдерживание. При этом политик отказался подтвердить, что США и дальше будут предоставлять помощь Украине.

Он пообещал в случае утверждения сделать так, чтобы «министерство обороны играло ключевую роль в общегосударственных усилиях по поддержке спецпосланника по Украине и РФ». Но не стал отвечать на вопрос, считает ли он важным, чтобы Штаты продолжали предоставлять Киеву помощь в области безопасности, в том числе после окончания конфликта.