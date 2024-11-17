Кандидат на пост главы Пентагона уладил громкое дело о домогательствах

Кандидат на пост министра обороны США, телеведущий и бывший военный Пит Хегсет урегулировал дело с женщиной, обвинившей его в сексуальном насилии. Соглашение включало выплату компенсации и пункт о конфиденциальности, сообщил CNN его адвокат Тимоти Парлаторе.

По словам Парлаторе, Хегсет отрицает обвинения, утверждая, что инцидент носил характер «взаимного согласия». Полиция ранее подтвердила, что расследовала предполагаемое нападение, но отказалась раскрыть информацию о пострадавшей.

Хегсет не был обвинён по уголовным статьям и не фигурировал в гражданских исках, связанных с этим инцидентом. В 2020 году, когда стало известно, что женщина планирует подать иск, ведущий достиг с ней финансового соглашения, поскольку опасался потерять работу на телеканале Fox News.

Адвокат Хегсета утверждает, что его клиент считает себя жертвой вымогательства и согласился на урегулирование ради защиты своей карьеры. Сумма выплаты не раскрывается. Инцидент якобы произошёл 8 октября 2017 года в отеле, где ведущий выступал на конференции. Пострадавшая сообщила в полицию спустя четыре дня, упомянув травмы на правом бедре, но дополнительных деталей предоставлено не было.