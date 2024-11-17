Кандидат на пост главы Пентагона уладил громкое дело о домогательствах
CNN: Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет урегулировал дело о домогательствах
Американский телеведущий и бывший военный Пит Хегсет. Обложка © flickr / Gage Skidmore
Кандидат на пост министра обороны США, телеведущий и бывший военный Пит Хегсет урегулировал дело с женщиной, обвинившей его в сексуальном насилии. Соглашение включало выплату компенсации и пункт о конфиденциальности, сообщил CNN его адвокат Тимоти Парлаторе.
По словам Парлаторе, Хегсет отрицает обвинения, утверждая, что инцидент носил характер «взаимного согласия». Полиция ранее подтвердила, что расследовала предполагаемое нападение, но отказалась раскрыть информацию о пострадавшей.
Хегсет не был обвинён по уголовным статьям и не фигурировал в гражданских исках, связанных с этим инцидентом. В 2020 году, когда стало известно, что женщина планирует подать иск, ведущий достиг с ней финансового соглашения, поскольку опасался потерять работу на телеканале Fox News.
Адвокат Хегсета утверждает, что его клиент считает себя жертвой вымогательства и согласился на урегулирование ради защиты своей карьеры. Сумма выплаты не раскрывается. Инцидент якобы произошёл 8 октября 2017 года в отеле, где ведущий выступал на конференции. Пострадавшая сообщила в полицию спустя четыре дня, упомянув травмы на правом бедре, но дополнительных деталей предоставлено не было.
Ранее аналитик заявлял, что Трамп может отозвать кандидатуру Мэтта Гетца на пост генерального прокурора США. Юристы и законодатели отмечали, что Гетц не обладает нужной квалификацией. Также конгрессмен находится под расследованием по обвинению в сексуальных домогательствах и незаконном употреблении наркотиков.