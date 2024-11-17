Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 20:02

Кандидат на пост главы Пентагона уладил громкое дело о домогательствах

CNN: Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет урегулировал дело о домогательствах

Американский телеведущий и бывший военный Пит Хегсет. Обложка © flickr / Gage Skidmore

Американский телеведущий и бывший военный Пит Хегсет. Обложка © flickr / Gage Skidmore

Кандидат на пост министра обороны США, телеведущий и бывший военный Пит Хегсет урегулировал дело с женщиной, обвинившей его в сексуальном насилии. Соглашение включало выплату компенсации и пункт о конфиденциальности, сообщил CNN его адвокат Тимоти Парлаторе.

По словам Парлаторе, Хегсет отрицает обвинения, утверждая, что инцидент носил характер «взаимного согласия». Полиция ранее подтвердила, что расследовала предполагаемое нападение, но отказалась раскрыть информацию о пострадавшей.

Хегсет не был обвинён по уголовным статьям и не фигурировал в гражданских исках, связанных с этим инцидентом. В 2020 году, когда стало известно, что женщина планирует подать иск, ведущий достиг с ней финансового соглашения, поскольку опасался потерять работу на телеканале Fox News.

Адвокат Хегсета утверждает, что его клиент считает себя жертвой вымогательства и согласился на урегулирование ради защиты своей карьеры. Сумма выплаты не раскрывается. Инцидент якобы произошёл 8 октября 2017 года в отеле, где ведущий выступал на конференции. Пострадавшая сообщила в полицию спустя четыре дня, упомянув травмы на правом бедре, но дополнительных деталей предоставлено не было.

«Кто это на хрен такой?»: Трамп удивил американских военных выбором нового главы Пентагона
«Кто это на хрен такой?»: Трамп удивил американских военных выбором нового главы Пентагона

Ранее аналитик заявлял, что Трамп может отозвать кандидатуру Мэтта Гетца на пост генерального прокурора США. Юристы и законодатели отмечали, что Гетц не обладает нужной квалификацией. Также конгрессмен находится под расследованием по обвинению в сексуальных домогательствах и незаконном употреблении наркотиков.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar