Политический скандал вокруг Гетца угрожает его выдвижению на пост генпрокурора США
Newsweek: Трамп может отозвать кандидатуру Гетца на пост генпрокурора США
Избранный американский лидер Дональд Трамп, вероятно, отзовёт кандидатуру Мэтта Гетца на пост генерального прокурора США. Такое мнение высказал бывший помощник прокурора Штатов и правовой аналитик Гленн Киршнер, пишет журнал Newsweek.
Несколько дней назад Трамп выдвинул конгрессмена от штата Флорида Гетца на должность главы Минюста и Генпрокурора США. Ему было поручено «искоренить системную коррупцию» в ведомстве и вернуть его «к истинной миссии по борьбе с преступностью и защите демократии и Конституции».
Тем не менее выбор вызвал широкий негативный отклик: многие юристы и законодатели отметили, что Гетц «не обладает необходимой квалификацией» и может столкнуться с трудностями при утверждении своей кандидатуры в Сенате. Также выбор был спорным из-за того, что конгрессмен находится под расследованием Комитета по этике Палаты представителей по обвинению в сексуальных домогательствах и незаконном употреблении наркотиков.
Кандидат подал в отставку с поста конгрессмена в среду, что осложнило планы по публикации отчёта по расследованию, результаты которого ожидались в пятницу. Киршнер выразил мнение, что Трамп отзовёт кандидатуру Гетца, поскольку Министерство юстиции вряд ли поддержит его. Эксперт подчеркнул, что конгрессмен ушёл с поста именно для того, чтобы попытаться блокировать публикацию отчёта о его возможных проступках.
Ранее бывший конгрессмен Гетц заявил, что власти США должны склонить Зеленского к мирному урегулированию украинского конфликта. По его мнению, Штаты отправили Незалежной достаточно денег.
Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos