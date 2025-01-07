«Серьёзно болен»: Биограф Илона Маска заявил, что миллиардер сходит с ума

Биограф американского предпринимателя Илона Маска Сет Абрамсон заявил, что миллиардер становится потенциально опасным для Соединённых Штатов из-за ухудшения психического состояния. Слова писателя приводит издание Daily Beast.

«Я всерьёз считаю, что Илон Маск сходит с ума. Я биограф Маска, и я следил за его поведением в Сети на протяжении последних двух лет — учитывая, что он сам признаёт влияние на него психических расстройств, употребления наркотиков и сильнейшего стресса, теперь есть основания опасаться, что он серьёзно болен», — выразил обеспокоенность Абрамсон.

По его мнению, психическая неустойчивость Маска несёт угрозу американскому обществу, поскольку влияние владельца X охватывает не только экономику, но и политику. Также биограф прямо называет миллиардера президентом США из-за его воздействия на избранного лидера Дональда Трампа. Абрамсон подчёркивает, что уходящая администрация президента Джо Байдена должна в последние две недели своего правления предпринять срочные меры, дабы защитить страну от бизнесмена.