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Регион
7 января, 19:09
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«Серьёзно болен»: Биограф Илона Маска заявил, что миллиардер сходит с ума

Биограф Абрамсон: Илон Маск сходит с ума и становится опасным для США

Биограф американского предпринимателя Илона Маска Сет Абрамсон заявил, что миллиардер становится потенциально опасным для Соединённых Штатов из-за ухудшения психического состояния. Слова писателя приводит издание Daily Beast.

«Я всерьёз считаю, что Илон Маск сходит с ума. Я биограф Маска, и я следил за его поведением в Сети на протяжении последних двух лет — учитывая, что он сам признаёт влияние на него психических расстройств, употребления наркотиков и сильнейшего стресса, теперь есть основания опасаться, что он серьёзно болен», — выразил обеспокоенность Абрамсон.

По его мнению, психическая неустойчивость Маска несёт угрозу американскому обществу, поскольку влияние владельца X охватывает не только экономику, но и политику. Также биограф прямо называет миллиардера президентом США из-за его воздействия на избранного лидера Дональда Трампа. Абрамсон подчёркивает, что уходящая администрация президента Джо Байдена должна в последние две недели своего правления предпринять срочные меры, дабы защитить страну от бизнесмена.

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Невозможно отрицать влияние Маска на Трампа, так как они действительно проводят вместе очень много времени. А недавно миллиардер и вовсе переехал в поместье к политику, что, по мнению основателя Tesla, обеспечивает ему удобный доступ к республиканцу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Александра Мышляева
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