Илон Маск обеспокоился проблемой мировой демографии и призвал рожать детей

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что во всём мире снижается коэффициент рождаемости. Из-за этого человечество может исчезнуть с лица Земли. Таким образом миллиардер прокомментировал исследование журнала Lancet.

«Если мы перестанем заводить детей, человечества больше не будет», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

Согласно исследованию, рождаемость неуклонно снижается во всём мире. Так, в начале 50-х годов общий коэффициент рождаемости в центральной Европе составлял 3,22. Уже к 2021 году он снизился до 1,48. Предполагается, что к 2100 году он будет составлять всего 1,21. Глобальный коэффициент рождаемости к началу 22 века будет составлять примерно 1,59.