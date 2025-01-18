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18 января, 11:13

Илон Маск обеспокоился проблемой мировой демографии и призвал рожать детей

Илон Маск заявил, что из-за снижения рождаемости человечество может исчезнуть

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что во всём мире снижается коэффициент рождаемости. Из-за этого человечество может исчезнуть с лица Земли. Таким образом миллиардер прокомментировал исследование журнала Lancet.

«Если мы перестанем заводить детей, человечества больше не будет», написал Маск на своей странице в соцсети X.

Согласно исследованию, рождаемость неуклонно снижается во всём мире. Так, в начале 50-х годов общий коэффициент рождаемости в центральной Европе составлял 3,22. Уже к 2021 году он снизился до 1,48. Предполагается, что к 2100 году он будет составлять всего 1,21. Глобальный коэффициент рождаемости к началу 22 века будет составлять примерно 1,59.

Над решением проблем с демографией в России идёт борьба уже несколько лет. Президент России Владимир Путин заявлял, что улучшение благосостояния российских семей является общенациональным приоритетом. Глава государства отметил, что именно в семейной обстановке формируются личность и мировосприятие ребёнка.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Полина Никифорова
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