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Регион
26 декабря, 14:44

Путин озвучил приоритетную цель России

Путин: Улучшение демографической ситуации в России является приоритетной целью

Президент России Владимир Путин поздравил участников церемонии, посвящённой итогам Года семьи под названием: «Год семьи. Продолжение: дороги в будущее – с любовью по пути». Глава государства подчеркнул, что улучшение демографической ситуации и повышение благосостояния российских семей являются важнейшими общенациональными приоритетами.

«В уходящем году многое было сделано для того, чтобы семья укрепила свой общественный авторитет и высокий статус. Эту важную, востребованную работу по сохранению и развитию семейных основ, культуры материнства и отцовства нужно обязательно продолжать и особое внимание уделять многодетным семьям», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что именно в семейной обстановке формируются личность и мировосприятие ребёнка. Также закладываются важнейшие нравственные ориентиры: забота о близких, детях и родителях, любовь к Родине и чувство ответственности за её судьбу. Сегодня большая и дружная семья — это «мощный оплот для страны, общества, для человека», указал лидер РФ.

«Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго. И конечно, пользуясь случаем, поздравляю с наступающим Новым годом!», — добавляется в поздравлении.

В Госдуме пояснили, какой маткапитал положен семьям за рождение двойни
В Госдуме пояснили, какой маткапитал положен семьям за рождение двойни

Ранее Владимир Путин поручил урегулировать вопрос демографии в России. Президент предложил Госсовету подумать над способами, как можно мотивировать россиян заводить троих и более детей. Также важно переломить тенденцию откладывания создания семьи на возраст после 30 лет.

Напомним, что 2024 год стал Годом Семьи. Президент России неоднократно отмечал, что укрепление благополучия семей — национальный приоритет. Церемония закрытия Года Семьи пройдёт в Национальном центре «Россия» в конце декабря. На торжество пригласят семьи из разных уголков страны.

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Life.ru

Наталья Афонина
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