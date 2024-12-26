Путин озвучил приоритетную цель России

Президент России Владимир Путин поздравил участников церемонии, посвящённой итогам Года семьи под названием: «Год семьи. Продолжение: дороги в будущее – с любовью по пути». Глава государства подчеркнул, что улучшение демографической ситуации и повышение благосостояния российских семей являются важнейшими общенациональными приоритетами.

«В уходящем году многое было сделано для того, чтобы семья укрепила свой общественный авторитет и высокий статус. Эту важную, востребованную работу по сохранению и развитию семейных основ, культуры материнства и отцовства нужно обязательно продолжать и особое внимание уделять многодетным семьям», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что именно в семейной обстановке формируются личность и мировосприятие ребёнка. Также закладываются важнейшие нравственные ориентиры: забота о близких, детях и родителях, любовь к Родине и чувство ответственности за её судьбу. Сегодня большая и дружная семья — это «мощный оплот для страны, общества, для человека», указал лидер РФ.

«Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго. И конечно, пользуясь случаем, поздравляю с наступающим Новым годом!», — добавляется в поздравлении.