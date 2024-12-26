В Госдуме пояснили, какой маткапитал положен семьям за рождение двойни

Российским семьям разъяснили правила получения материнского капитала при рождении двойни. Особых льгот и увеличенного размера выплаты в этом случае не полагается, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он пояснил, что семья, в которой появляется сразу два малыша, может рассчитывать только на один сертификат. Как оказалось, сумма определяется не количеством детей, а датами их рождения.

«Если женщина рожает в третий раз, семья может рассчитывать на выплаты только в том случае, если ранее не использовала право на материнский капитал», — добавил Чаплин в беседе с NEWS.ru.

При рождении двойни россияне могут оформить маткапитал на любого из новорождённых. Кроме того, родители могут рассчитывать на несколько других выплат: 18 тысяч рублей за каждого малыша, ежемесячные декретные и субсидию в размере до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Также в некоторых регионах РФ предоставляется дополнительный региональный маткапитал.