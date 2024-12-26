В Госдуме пояснили, какой маткапитал положен семьям за рождение двойни
Депутат Чаплин: При рождении двойни не положен увеличенный маткапитал
Российским семьям разъяснили правила получения материнского капитала при рождении двойни. Особых льгот и увеличенного размера выплаты в этом случае не полагается, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Он пояснил, что семья, в которой появляется сразу два малыша, может рассчитывать только на один сертификат. Как оказалось, сумма определяется не количеством детей, а датами их рождения.
«Если женщина рожает в третий раз, семья может рассчитывать на выплаты только в том случае, если ранее не использовала право на материнский капитал», — добавил Чаплин в беседе с NEWS.ru.
При рождении двойни россияне могут оформить маткапитал на любого из новорождённых. Кроме того, родители могут рассчитывать на несколько других выплат: 18 тысяч рублей за каждого малыша, ежемесячные декретные и субсидию в размере до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Также в некоторых регионах РФ предоставляется дополнительный региональный маткапитал.
С 1 февраля 2025 года маткапитал вырастет на 7,3% и составит 676 398,58 рубля за первого ребёнка и 893 835,55 рубля за второго, если семья не получала деньги за первенца. Через три года ожидается, что выплата вырастет до 1 млн рублей. Программа пока действует до 2030 года, далее документ будет передан в Госдуму для рассмотрения.
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