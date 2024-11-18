Эксперт пояснил, обязана ли женщина делиться маткапиталом с мужем при разводе

Финансовый эксперт Алексей Лашко объяснил, в каких случаях женщина обязана делиться с мужчиной материнским капиталом. Он напомнил, что это мера поддержки семьи: мужа, жены и детей. Если средства были использованы во время брака, например для покупки недвижимости, то после развода супругу положена доля.

«Здесь ключевое значение имеет статус женщины. Состоит она в браке, в сожительстве или в разводе. Согласно закону о материнском капитале, семьёй являются муж, жена и дети», — отметил эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».

При этом если брак был не зарегистрирован, то мужчина не имеет права на маткапитал, даже если он отец детей. Кроме того, женщина ничего не должна мужчине, если средства не были использованы во время брака. Однако если она повторно выйдет замуж и решит воспользоваться льготой, то ей придётся выделить долю новому супругу, предупредил эксперт.