Россиянам рассказали, почему маткапитал нельзя потратить на покупку машины или вложить в бизнес

Материнский капитал выделяется россиянкам в качестве поддержки при рождении ребёнка. Потратить эти деньги можно только на определённые цели. Однако в последнее время в обществе всё чаще поднимается вопрос о снятии всех ограничений. Почему это невозможно, объяснила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Материнский капитал, поэтому, видимо, такое наименование имеет. Выдаётся он матери прежде всего за рождение ребёнка. Но нацелен он на улучшение качества жизни именно рождённого малыша», — заявила Бессараб в беседе с РИА «ФедералПресс».

Например, деньги могут быть направлены на улучшение жилищных условий, образование ребёнка или пенсию матери. По мнению парламентария, если материнский капитал использовать, например, для покупки автомобиля и другие нецелевые расходы, то для ребёнка не будет никакого блага.

Однако расширение существующего перечня всё-таки рассматривается. В частности, предлагается разрешить родителям тратить маткапитал на лечение, поскольку их здоровье напрямую влияет на благополучие малыша.

«Мы исходили из того, что ребёнок не будет счастлив, если мать будет больна или матери не станет. То есть это тоже благо — жизнь матери», — отметила депутат.