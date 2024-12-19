Путин назвал маткапитал «уникальным изобретением» России
Президент РФ Владимир Путин напомнил об уникальной выплате — материнском капитале, который помогает семьям с детьми, в том числе купить жильё. Об этом глава государства заявил на совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии. По его словам, система мер поддержки семей с детьми будет продолжать развиваться, в частности и на региональном уровне.
«Наше уникальное изобретение, такого нет нигде в мире, — маткапитал. Дальше мы сохраняем семейную ипотеку под 6%. Выплачиваем средства за рождение третьего ребёнка на погашение ипотеки», — отметил глава государства.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России продолжат индексацию материнского капитала. Следующее повышение намечено на февраль.
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