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19 декабря, 11:10

Путин назвал маткапитал «уникальным изобретением» России

Президент РФ Владимир Путин напомнил об уникальной выплате — материнском капитале, который помогает семьям с детьми, в том числе купить жильё. Об этом глава государства заявил на совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии. По его словам, система мер поддержки семей с детьми будет продолжать развиваться, в частности и на региональном уровне.

«Наше уникальное изобретение, такого нет нигде в мире, — маткапитал. Дальше мы сохраняем семейную ипотеку под 6%. Выплачиваем средства за рождение третьего ребёнка на погашение ипотеки», — отметил глава государства.

Россиянам рассказали, когда материнский капитал превысит 1 млн
Россиянам рассказали, когда материнский капитал превысит 1 млн

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России продолжат индексацию материнского капитала. Следующее повышение намечено на февраль.

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freepik / prostoleh

Татьяна Миссуми
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