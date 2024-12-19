Путин назвал маткапитал «уникальным изобретением» России

Президент РФ Владимир Путин напомнил об уникальной выплате — материнском капитале, который помогает семьям с детьми, в том числе купить жильё. Об этом глава государства заявил на совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии. По его словам, система мер поддержки семей с детьми будет продолжать развиваться, в частности и на региональном уровне.