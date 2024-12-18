Мишустин: Индексация материнского капитала продолжится

В России продолжат индексацию материнского капитала. Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, следующее повышение намечено на февраль.

«Размер материнского капитала по-прежнему будет индексироваться. Уже с февраля месяца он составит более 676 тысяч рублей на первенца», — сказал Мишустин на заседании правительства.

При этом маткапитал на второго и последующих детей превысит 893 тысячи рублей. Сама программа будет продлена до 2030 года, добавил премьер.

Глава правительства указал, что материнский капитал как программа государственной помощи подтвердил свою эффективность и востребованность. За всё время было выдано более 14 миллионов сертификатов. Ещё около пяти миллионов семей получится поддержать благодаря продолжению действия программы.