Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 декабря, 14:50

Мишустин: Индексация материнского капитала продолжится

В России продолжат индексацию материнского капитала. Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, следующее повышение намечено на февраль.

«Размер материнского капитала по-прежнему будет индексироваться. Уже с февраля месяца он составит более 676 тысяч рублей на первенца», — сказал Мишустин на заседании правительства.

При этом маткапитал на второго и последующих детей превысит 893 тысячи рублей. Сама программа будет продлена до 2030 года, добавил премьер.

Глава правительства указал, что материнский капитал как программа государственной помощи подтвердил свою эффективность и востребованность. За всё время было выдано более 14 миллионов сертификатов. Ещё около пяти миллионов семей получится поддержать благодаря продолжению действия программы.

Нацпроект «Семья» позволит 1,7 млн семьям использовать маткапитал ежегодно
Нацпроект «Семья» позволит 1,7 млн семьям использовать маткапитал ежегодно

Ранее в Госдуме предложили пересматривать размер маткапитала ежеквартально. Отмечается, что это позволит адаптировать размер выплат под состояние рынка и тем самым повысить покупательную способность.

Обложка ©

ТАСС / Наталья Чернохатова

Никита Никонов
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Михаил Мишустин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar