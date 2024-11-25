В Госдуме предложили пересматривать размер маткапитала ежеквартально
SHOT: В ГД предлагают ежеквартально индексировать маткапитал
В Госдуме предлагают каждый квартал регулировать размер материнского капитала из-за роста цен на жильё и образование. Об этой инициативе рассказал депутат Андрей Свинцов в беседе с телеграм-каналом SHOT.
«Реальная покупательная способность материнского капитала в IV квартале 2023 года снизилась на 14% по сравнению с I кварталом 2023 года, поскольку материнский капитал был проиндексирован только в феврале 2024 года», — приводят статистику «Новые люди».
Сообщается, что ежеквартальная индексация капитала позволит адаптировать размер выплат под состояние рынка и тем самым повысить покупательную способность. Для такого нововведения не требуется особых усилий, так как уже налажены автоматизированные механизмы пересчёта.
Недавно депутат Госдумы Виталий Милонов предложил направлять средства материнского капитала на приобретение лошади. Он уверен, что автомобиль может быть разбит, а вот конь не подведёт долгие годы.
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