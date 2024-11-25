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25 ноября, 07:57

В Госдуме предложили пересматривать размер маткапитала ежеквартально

SHOT: В ГД предлагают ежеквартально индексировать маткапитал

В Госдуме предлагают каждый квартал регулировать размер материнского капитала из-за роста цен на жильё и образование. Об этой инициативе рассказал депутат Андрей Свинцов в беседе с телеграм-каналом SHOT.

«Реальная покупательная способность материнского капитала в IV квартале 2023 года снизилась на 14% по сравнению с I кварталом 2023 года, поскольку материнский капитал был проиндексирован только в феврале 2024 года», — приводят статистику «Новые люди».

Сообщается, что ежеквартальная индексация капитала позволит адаптировать размер выплат под состояние рынка и тем самым повысить покупательную способность. Для такого нововведения не требуется особых усилий, так как уже налажены автоматизированные механизмы пересчёта.

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Недавно депутат Госдумы Виталий Милонов предложил направлять средства материнского капитала на приобретение лошади. Он уверен, что автомобиль может быть разбит, а вот конь не подведёт долгие годы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Николай Рюмин
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