Милонов предложил выдавать лошадь многодетным семьям за маткапитал вместо авто

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил использовать средства материнского капитала для покупки лошади. Он заявил об этом на заседании комитета нижней палаты парламента по защите семьи после того, как был отклонён законопроект об использовании маткапитала для приобретения автомобилей.

Участники встречи отметили, что приобретение автомобиля должно осуществляться не за счёт материнского капитала, а с использованием других форм поддержки. Милонов подчеркнул, что «маткапитал — это не просто разовая финансовая помощь, а средство для более значительных целей».

«Вы сегодня машину купили, а завтра поехал, гололёд — разбился. Весь материнский капитал улетел. Я бы предложил, если бы вы предложили давать лошадь, например. Она точно произведена в России и точно такой же транспорт», — заявил политик.

Что касается инициативы по использованию маткапитала на автомобили, депутат охарактеризовал её как положительную, но призвал коллег из ЛДПР рассмотреть идею в контексте других предложений.