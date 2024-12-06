Нацпроект «Семья» позволит 1,7 млн семьям использовать маткапитал ежегодно

Около 1,7 млн семей смогут ежегодно пользоваться средствами от материнского семейного капитала в рамках национального проекта «Семья». Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Мы предполагаем, что ежегодно материнским семейным капиталом будет пользоваться порядка 1,7 млн семей. Единое пособие нуждающимся семьям — это ещё 9,6 млн человек ежегодно», — отметила она.

По словам Голиковой, нацпроект предусматривает предоставление семейной ипотеки по льготной ставке для около 1,5 миллиона семей с детьми каждый год. Также планируется построить адресно не менее 100 детских садов в отдельных населённых пунктах.