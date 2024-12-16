Кабмин поддержал продление программы маткапитала до конца 2030 года

Правительственная комиссия одобрила законопроект Министерства труда России, который предполагает продление программы материнского капитала до конца 2030 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к комиссии.

Ожидается, что в период с 2027 по 2030 годы поддержку смогут получить около пяти миллионов семей. Далее документ будет передан в Госдуму для рассмотрения. Для реализации данной инициативы может потребоваться 2,776 триллиона рублей бюджетных средств в указанный период.