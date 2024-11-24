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24 ноября, 13:40

Названы сроки увеличения маткапитала до 1 млн рублей

Депутат Бессараб заявила, что через три года маткапитал вырастет до 1 млн руб

В России материнский капитал на второго ребёнка может достигнуть 1 миллиона рублей уже через три года, выплата будет увеличена на основе реального, а не прогнозируемого размера инфляции. Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Материнский капитал будет расти и в последующие годы, что предусмотрено трёхлетним бюджетом. Мы ожидаем, что выплата на второго ребёнка, если на первого её не получали, уже через три года достигнет 1 миллиона рублей. Маткапитал, что важно, увеличивается не на прогнозный, а на реальный размер инфляции», рассказала «Парламентской газете».

Она добавила, что уже в следующем году маткапитал подрастёт на 7,3%. Так, с 1 февраля выплата на первого ребёнка составит 677 тысяч рублей, а на второго — 894 тысячи рублей, если семья не получала деньги при рождении первенца. Как предполагается, претендовать на маткапитал в 2025 году будут порядка 1,4 миллиона россиянок.

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Ранее Life.ru рассказал, почему материнский капитал можно потратить только на определённые цели и снимут ли эти ограничения. В первую очередь эти деньги выделяются на улучшение жизни ребёнка, поэтому расширение жилплощади или его образование включено в перечень.

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freepik / freepic.diller

Татьяна Миссуми
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