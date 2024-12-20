Путин поручил Госсовету стимулировать семьи к рождению трёх и более детей

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над способами мотивировать семьи заводить троих и более детей, чтобы справиться с демографическим кризисом в стране. Об этом глава государства заявил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей.

«Хочу ещё раз подчеркнуть, нам нужно эффективно ответить на колоссальный демографический вызов. Выработать дальнейшие меры, которые будут реально влиять на повышение рождаемости. Стимулировать родителей к тому, чтобы в семье было трое, четверо и больше детей», — пояснил Путин.

По словам президента, также необходимо переломить тенденцию откладывания россиянами создания семьи на возраст после 30 лет, что негативно сказывается на рождаемости, потому что женщины в таком случае не всегда могут решиться даже на двух малышей.