Вэнс встретился в США с украинской делегацией

Сообщается, что целью встречи в США было установление контактов и развитие личных отношений с украинской стороной в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента в январе следующего года. По словам источников, встреча была «долгой и содержательной», и украинская сторона осталась довольна её результатами.