Вэнс встретился в США с украинской делегацией
Politico: Джей Ди Вэнс обсудил с украинскими чиновниками будущее сотрудничество
Джей Ди Вэнс. Обложка © X / JD Vance
Известный своими скептическими взглядами на помощь Украине избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс провёл встречу с делегацией высокопоставленных украинских чиновников, сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.
Сообщается, что целью встречи в США было установление контактов и развитие личных отношений с украинской стороной в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента в январе следующего года. По словам источников, встреча была «долгой и содержательной», и украинская сторона осталась довольна её результатами.
Напомним, ранее украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком прибыла в США. Делегация встречалась с будущими высокопоставленными официальными лицами США, включая Майка Уолца и Кита Келлога.