«Мы любим тебя, Америка»: Джо и Джилл Байдены опубликовали прощальное селфи из Белого дома

Пока ещё действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден с супругой Джилл опубликовали прощальное селфи из Белого дома. Снимок размещён в аккаунте американского лидера в соцсети Х.

Тем временем избранный президент США Дональд Трамп с супругой прибыли в Белый дом на традиционное чаепитие. Когда республиканец вышел из лимузина, Байден сказал ему: «Добро пожаловать домой». После этого состоялось рукопожатие. Из Белого дома Трамп уже отправится на инаугурацию.