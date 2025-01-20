«Мы любим тебя, Америка»: Джо и Джилл Байдены опубликовали прощальное селфи из Белого дома
Джо и Джилл Байдены опубликовали прощальное селфи из Белого дома
Прощальное селфи Байдена и его жены в Белом доме. Обложка © X / President Biden
Пока ещё действующий президент Соединённых Штатов Джо Байден с супругой Джилл опубликовали прощальное селфи из Белого дома. Снимок размещён в аккаунте американского лидера в соцсети Х.
«Ещё одно селфи на прощание. Мы любим тебя, Америка», — подписал селфи Байден.
Тем временем избранный президент США Дональд Трамп с супругой прибыли в Белый дом на традиционное чаепитие. Когда республиканец вышел из лимузина, Байден сказал ему: «Добро пожаловать домой». После этого состоялось рукопожатие. Из Белого дома Трамп уже отправится на инаугурацию.