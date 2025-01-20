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20 января, 14:19

Байден решил подгадить Трампу в последние часы президентства

Байден помиловал преступников, которым Трамп угрожал преследованием

Пока ещё действующий президент США Джо Байден помиловал ряд преступников, которым новый лидер Дональд Трамп гарантировал преследование. Об этом говорится в заявлении отставника.

В список милости Байдена попали экс-глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, бывший директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, а также члены специального комитета Палаты представителей Конгресса США, который изучал обстоятельства штурма Капитолия в 2021 году. Также помилованы будут сотрудники полиции округа Колумбия.

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Сегодня в полдень по местному времени (20:00 мск) Дональд Трамп принесёт присягу. Он вступит в должность по результатам президентских выборов 2024 года, на которых он победил кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Президент России Владимир Путин уже поздравил республиканца.

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Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Николай Рюмин
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