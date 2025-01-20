Ожидание / реальность: Политолог раскрыл, каким из предвыборных обещаний Трампа можно верить

Избранный президент США Дональд Трамп воспринимает политику как «область возможного», отсюда и часть его предвыборных заявлений, которые воплотить в жизнь будет как минимум очень трудно. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

По словам эксперта, Трамп нацелен фактически перестроить всю внутреннюю политику и экономику США, но анонсируемые им меры для достижения заявленных результатов выглядят рискованно.

К примеру, он заявлял о расширении американского геополитического влияния, включая такие радикальные идеи, как приобретение Гренландии и Панамского канала вооруженным путём. Но я не думаю, что все его обещания будут реализованы в том объёме, в котором он их заявлял, а некоторые, возможно, вообще не будут выполнены. Например, не факт, что Гренландию действительно попытаются отжать у Дании. Такие заявления можно воспринимать лишь как элемент морального давления на европейских партнёров. Александр Шатилов.

Ещё больше вопросов вызывает обещание Трампа остановить войну на Украине на следующий день после инаугурации. Но очевидно, что такого результата не достичь так быстро, рассуждает собеседник Life.ru. Здесь важнее политическая воля не США, а России.

«Здесь ему придётся учитывать интересы Кремля, которые сводятся к демилитаризации украинского режима и созданию зоны безопасности, прежде всего, для Российской Федерации. Поэтому Трампу, так или иначе, придется учитывать российские интересы, несмотря на его попытки навязать всем свою волю», — рассуждает Шатилов.

Политолог не исключил, что при Трампе могут быть подвижки в области ужесточения миграционной политики и сворачивания ложной толерантности, усиление внешнеполитического курса, ставка на силу. Но при этом он вряд ли сможет справиться с Федеральной резервной системой, хотя он обозначал её как одного из главных внутренних противников Америки. Несмотря на то, что Трамп позиционирует себя как сильный лидер, он серьёзно зависит от американской аристократической элиты. Его свобода действий будет ограничена рамками, которые ему обозначат, говорит эксперт.

«Я думаю, что во «властном Акционерном обществе США» ему принадлежит максимум 20% условных властных акций, а остальное находится в руках других людей», — резюмировал собеседник Life.ru.