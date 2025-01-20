Астролог увидел, что привнесут дипломатичные Весы и решительный Марс в президентство Трампа

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится сегодня в 12:00 по местному времени в Вашингтоне, округ Колумбия, выпадает на 21-е лунные сутки. Об этом в беседе с Life.ru рассказал астролог Борис Зак. Этот период прекрасно энергетически подходит для начала новых проектов, говорит эксперт.

Более того, Луна в этот день находится в созвездии Весов, которые отвечают за партнёрство. Таким образом, все начатые 20 января проекты позволят заключать удачные союзы и налаживать плодотворные отношения. На позитив также указывает аспект соединения Солнца с Плутоном. Такое взаимодействие планет позволяет мобилизовать и сконцентрировать силы, которые можно направить в желаемое русло.

Этот аспект наделяет человека отменными ораторскими навыками. Его речи способны подчинять себе толпы людей и выгодно для себя разруливать любые конфликтные ситуации. Если инаугурация произойдёт в промежутке между 10:45 и 12:20 по местному времени, то аспект особенно ярко проявится в профессиональной деятельности Трампа и в первую очередь будет влиять на повышение его социального статуса. При этом секстиль (благоприятный аспект) между Меркурием и Венерой добавит ему дипломатичности. Также этот аспект благотворно сказывается на заключении партнёрских соглашений, заключении контрактов и договоров. астролог Борис Зак

По словам собеседника Life.ru, не менее интересен и аспект соединения Венеры с Сатурном в этот день. Такое положение планет вносит в действия человека благоразумие. Даже с виду странные действия нового хозяина Белого дома будут иметь рациональный смысл. Этот же аспект придаёт повышенное чувство долга, когда человек ставит обязательства выше собственных интересов. И, наконец, секстиль (благоприятный аспект) Марса с Ураном придают решительности и изобретательности во всех делах.

«Стоит обратить внимание на то, что Марс в этот день находится в ретроградном движении. В натальной карте президентства Трампа такое положение Марса говорит о снижении воинственности, что дополняет описанные выше аспекты, указывающие на стремление нового президента в большей степени решать вопросы дипломатическим путём. Впрочем, это не исключает продолжение старых и возникновение новых военных конфликтов, если они несут пользу с точки зрения президента США», — рассуждает астролог.

Важно отметить, что всё описанное выше не просто проявится в день инаугурации Трампа, но закрепится за ним на всё время его текущего президентства и станет частью гороскопа США. То есть президентство Трампа пройдёт под флагами энергичности, инновационных изменений, повышенного влияния президента и страны на других, удачного партнёрства и эффективного решения конфликтных ситуаций.

«Но ещё раз напомню, что всё это будет эффективно и удачно с точки зрения Трампа и США. Иными словами, то, что будет хорошо для них, необязательно будет хорошо для нас», — резюмировал Зак.