Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с инаугурацией на пост президента США. Об этом он сообщил во время оперативного совещания с членами Совета безопасности.

По словам главы государства, в Кремле наблюдают за заявлениями вновь избранного президента США и его команды о стремлении восстановить прямые контакты с Россией, которые были прерваны по вине предыдущей администрации Белого дома. Кроме того, Москва слышит призывы Трампа к необходимости сделать всё возможное, чтобы предотвратить третью мировую войну.

«Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединённых Штатов Америки со вступлением в должность», — отметил Владимир Путин.

В полдень по местному времени (20:00 мск) Дональд Трамп принесёт присягу. Он вступит в должность по результатам президентских выборов 2024 года, на которых он победил кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.