Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
Матрёшки с портретами Дональда Трампа и Владимира Путина. Обложка © Dmitri Lovetsky / AP/ TASS
Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с инаугурацией на пост президента США. Об этом он сообщил во время оперативного совещания с членами Совета безопасности.
По словам главы государства, в Кремле наблюдают за заявлениями вновь избранного президента США и его команды о стремлении восстановить прямые контакты с Россией, которые были прерваны по вине предыдущей администрации Белого дома. Кроме того, Москва слышит призывы Трампа к необходимости сделать всё возможное, чтобы предотвратить третью мировую войну.
«Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединённых Штатов Америки со вступлением в должность», — отметил Владимир Путин.
В полдень по местному времени (20:00 мск) Дональд Трамп принесёт присягу. Он вступит в должность по результатам президентских выборов 2024 года, на которых он победил кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.
Дональд Трамп не раз подчеркивал свою готовность к разрешению конфликта на Украине. Его обещания начали звучать еще до начала предвыборной кампании. Политик утверждал, что сможет решить эту проблему всего за один день, однако в конечном итоге ему пришлось отступить от этих заявлений. Тем не менее, Трамп открыто выражает желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения возможных путей мирного урегулирования конфликта.