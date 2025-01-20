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20 января, 14:03
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Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

Матрёшки с портретами Дональда Трампа и Владимира Путина. Обложка © Dmitri Lovetsky / AP/ TASS

Матрёшки с портретами Дональда Трампа и Владимира Путина. Обложка © Dmitri Lovetsky / AP/ TASS

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с инаугурацией на пост президента США. Об этом он сообщил во время оперативного совещания с членами Совета безопасности.

По словам главы государства, в Кремле наблюдают за заявлениями вновь избранного президента США и его команды о стремлении восстановить прямые контакты с Россией, которые были прерваны по вине предыдущей администрации Белого дома. Кроме того, Москва слышит призывы Трампа к необходимости сделать всё возможное, чтобы предотвратить третью мировую войну.

«Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединённых Штатов Америки со вступлением в должность», — отметил Владимир Путин.

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В полдень по местному времени (20:00 мск) Дональд Трамп принесёт присягу. Он вступит в должность по результатам президентских выборов 2024 года, на которых он победил кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Дональд Трамп не раз подчеркивал свою готовность к разрешению конфликта на Украине. Его обещания начали звучать еще до начала предвыборной кампании. Политик утверждал, что сможет решить эту проблему всего за один день, однако в конечном итоге ему пришлось отступить от этих заявлений. Тем не менее, Трамп открыто выражает желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения возможных путей мирного урегулирования конфликта.

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Марина Фещенко
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