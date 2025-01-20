«Добро пожаловать домой»: Трамп с супругой прибыли на чаепитие с Байденом
Трамп с супругой прибыли на чаепитие с Байденом
Трамп прибыл в Белый на чаепитие с четой Байденов. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon
Избранный президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей приехал в Белый дом, чтобы принять участие в традиционном чаепитии с уходящим американским лидером Джо Байденом и его женой Джилл. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Когда республиканец вышел из лимузина, Байден сказал ему: «Добро пожаловать домой». После этого состоялось рукопожатие.
По прибытии Трамп, как и ранее во время визита церкви Святого Иоанна, проигнорировал вопросы представителей СМИ. После чаепития избранный президент США отправится на церемонию инаугурации.
Напомним, сегодня, 20 января, состоится церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Республиканец уже посетил богослужение в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне. В полдень по местному времени (20:00 по Москве) политик принесёт присягу и произнесёт инаугурационную речь, где назовёт цели для работы его администрации в ближайшие четыре года.