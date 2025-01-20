Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 15:37

«Добро пожаловать домой»: Трамп с супругой прибыли на чаепитие с Байденом

Трамп с супругой прибыли на чаепитие с Байденом

Трамп прибыл в Белый на чаепитие с четой Байденов. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Трамп прибыл в Белый на чаепитие с четой Байденов. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Избранный президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей приехал в Белый дом, чтобы принять участие в традиционном чаепитии с уходящим американским лидером Джо Байденом и его женой Джилл. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Когда республиканец вышел из лимузина, Байден сказал ему: «Добро пожаловать домой». После этого состоялось рукопожатие.

По прибытии Трамп, как и ранее во время визита церкви Святого Иоанна, проигнорировал вопросы представителей СМИ. После чаепития избранный президент США отправится на церемонию инаугурации.

Байден решил подгадить Трампу в последние часы президентства
Байден решил подгадить Трампу в последние часы президентства

Напомним, сегодня, 20 января, состоится церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Республиканец уже посетил богослужение в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне. В полдень по местному времени (20:00 по Москве) политик принесёт присягу и произнесёт инаугурационную речь, где назовёт цели для работы его администрации в ближайшие четыре года.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Джо Байден
  • США
  • Меланья Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar