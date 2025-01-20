«Добро пожаловать домой»: Трамп с супругой прибыли на чаепитие с Байденом

Избранный президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей приехал в Белый дом, чтобы принять участие в традиционном чаепитии с уходящим американским лидером Джо Байденом и его женой Джилл. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Когда республиканец вышел из лимузина, Байден сказал ему: «Добро пожаловать домой». После этого состоялось рукопожатие.

По прибытии Трамп, как и ранее во время визита церкви Святого Иоанна, проигнорировал вопросы представителей СМИ. После чаепития избранный президент США отправится на церемонию инаугурации.