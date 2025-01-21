Маск отпраздновал инаугурацию Трампа жестом, похожим на нацистское приветствие

Американский предприниматель Илон Маск оказался в центре внимания после инаугурации Дональда Трампа. В ходе выступления на параде президента на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне бизнесмен начал активно размахивать руками и сделал жест, напоминающий нацистское приветствие. Видео с митинга быстро распространилось в социальных сетях и стало вирусным.

Ближе к концу монолога Маск приложил правую руку к сердцу, а затем вскинул её вверх. Одни разглядели в действиях миллиардера «Салют Беллами» — ритуал произнесения клятвы верности флагу США, который считается в стране символом патриотизма. Другие же увидели в жесте предпринимателя «римский салют», что активно использовался нацистами и фашистами в XX веке.