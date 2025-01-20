«Он пришёл на войну»: Политолог раскрыл, кто скрывается под маской «миротворца» Трампа
Политолог Еловский: С приходом Трампа мир ждут новые войны и конфликты
Официальный портрет Дональда Трампа в 2025 году. Обложка © whitehouse.gov
20 января 47-й президент США Дональд Трамп принёс присягу в ротонде Капитолия. В речи после инаугурации республиканец охарактеризовал себя как миротворца и пообещал положить конец всем войнам. Однако воспринимать слова республиканца за чистую монету не стоит, считает политолог Дмитрий Еловский.
«Трамп сказал, что он миротворец, и это полная противоположность тому, что он начал делать. Он пришёл на войну. Это видно даже по визуальному стилю. У него он формальный, но посмотрите на костюм его жены Мелании. У неё обычно другой стиль, а тут предельно жёсткий внешний вид, футляр, военная форма», — обратил внимание эксперт в беседе с Life.ru.
По мнению Еловского, слова Трампа о миротворчестве контрастируют с его предыдущими действиями и политической стратегией. 47-й президент, скорее, является агрессивным лидером, готовым достигать поставленные цели любыми доступными методами и даже воевать с союзниками по НАТО, уверен эксперт. Американцев же, ожидающих возвращения «золотого» послевоенного периода, ждут разочарование и «жестокая Америка, привыкшая решать проблемы напалмом и высадками своего десанта в любую точу мира».
Кроме того, в речи Трампа неспроста не было упоминаний о конфликте России и Украины. Для главы Белого дома эти вопросы являются периферийными, тогда как основной фокус он будет делать на противостоянии с Китаем и на внутренних проблемах США, включая нелегальную миграцию и так называемый «демократический дипстейт».
«Он волевой лидер, который будет оценивать всех остальных только по одному критерию: помогают они ему в решении главной внутренней и внешней проблемы или мешают. Так что «новый дух единства» — это про объединение Запада под властью Трампа и его наследников. Остальных ждут войны и конфликты, которые США и их союзники будут разжигать везде, куда дотянутся», — резюмировал Еловский.
Напомним, 20 января Трамп официально вступил в должность президента США. В своей инаугурационной речи политик вновь назвал себя миротворцем и пообещал закончить войны, а также не вступать в них. Примечательно и то, что республиканец ни разу не упомянул Россию и Украину, несмотря на неоднократные заявления о желании быстро закончить конфликт.