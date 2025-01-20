Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи

Президент США Дональд Трамп в ходе своей речи в центральном зале Конгресса ни разу не упомянул Россию и Украину. Хотя во время предвыборной кампании это была любимая тема 47-го главы Штатов. Республиканец даже обещал решить украинский конфликт за 24 часа.