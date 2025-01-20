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Регион
20 января, 18:28
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Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи

Президент США Дональд Трамп в ходе своей речи в центральном зале Конгресса ни разу не упомянул Россию и Украину. Хотя во время предвыборной кампании это была любимая тема 47-го главы Штатов. Республиканец даже обещал решить украинский конфликт за 24 часа.

Речь нового хозяина Белого дома заняла порядка получаса. Трамп пообещал издать новые законы, которые, в том числе, остановят вторжение нелегальных мигрантов в США. Также он намерен вернуть контроль над Панамским каналом. Кроме того, республиканец пообещал, что Америка скоро станет больше и сильнее. Кроме того, Трамп заявил, что с сегодняшнего дня политика Штатов заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского.

Трамп назвал себя миротворцем и пообещал закончить войны
Трамп назвал себя миротворцем и пообещал закончить войны
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Алена Пенчугина
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