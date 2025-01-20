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Регион
20 января, 17:59

Трамп пообещал остановить вторжение нелегальных мигрантов в США

Дональд Трамп в своей первой речи в качестве 47-го президента США заявил, что намерен решить борьбу с мигрантами на территории Штатов. Он сказал, что все нелегалы вернуться в свои страны.

«Все незаконные проникновения будут немедленно прекращены, мы начнём процесс возвращения миллионов и миллионов преступных иммигрантов обратно в места, откуда они прибыли», — заявил 47-й президент США.

Также в своей первой речи на посту Трамп пообещал сделать Америку сильнее и больше. Он заявил, что для страны начинается «золотой век». Напомним, что сегодня Дональд Трамп принёс присягу и официально стал 47-м президентом США.

Трамп пообещал объявить режим ЧС на границе США с Мексикой
Трамп пообещал объявить режим ЧС на границе США с Мексикой
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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Полина Никифорова
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