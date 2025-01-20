Трамп пообещал остановить вторжение нелегальных мигрантов в США
Дональд Трамп в своей первой речи в качестве 47-го президента США заявил, что намерен решить борьбу с мигрантами на территории Штатов. Он сказал, что все нелегалы вернуться в свои страны.
«Все незаконные проникновения будут немедленно прекращены, мы начнём процесс возвращения миллионов и миллионов преступных иммигрантов обратно в места, откуда они прибыли», — заявил 47-й президент США.
Также в своей первой речи на посту Трамп пообещал сделать Америку сильнее и больше. Он заявил, что для страны начинается «золотой век». Напомним, что сегодня Дональд Трамп принёс присягу и официально стал 47-м президентом США.
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