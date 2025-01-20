Трамп: Америка станет больше и сильнее, чем когда-либо
В своей первой речи на посту 47-го президента США Дональд Трамп пообещал, что его страна скоро станет больше и сильнее. Он также отметил, что для Америки начнётся «золотой век».
«Америка скоро станет больше, сильнее и гораздо более исключительной, чем когда-либо прежде <...> Золотой век Америки начинается прямо сейчас», — заявил Трамп.
Напомним, что сегодня Дональд Трамп принёс присягу и официально стал 47-м президентом США. Вместе с ним присягу принял избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Он стал самым молодым вице-президентом за всю историю Штатов.
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