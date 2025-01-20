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Регион
20 января, 17:33

Байден последним указом на посту президента помиловал членов своей семьи

Бывший лидер США Джо Байден в последние часы президентства помиловал всех членов своей семьи. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, опубликовав письменное заявление Байдена.

По мнению экс-главы Соединённых Штатов, его семья «подвергается бескомпромиссным атакам и угрозам», речь идёт о «беспочвенном и политически мотивированном преследовании». Он также опасается, что нападки не закончатся, именно поэтому Байден и помиловал членов своей семьи.

Помилование распространяется на братьев бывшего хозяина Белого дома Фрэнсиса и Джеймса, а также супругу последнего Сару. Кроме того, сестра Байдена Валери и её муж Джон тоже оказываются под защитой документа.

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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп принёс присягу и официально стал 47-м президентом США. В своей торжественной речи он пообещал, что Америка скоро станет больше и сильнее. Наряду с Трампом присягу принял избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Он вошёл в историю как самый молодой вице-президент Штатов.

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Shutterstock / FOTODOM / OogImages

Алена Пенчугина
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