Байден последним указом на посту президента помиловал членов своей семьи

Бывший лидер США Джо Байден в последние часы президентства помиловал всех членов своей семьи. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, опубликовав письменное заявление Байдена.

По мнению экс-главы Соединённых Штатов, его семья «подвергается бескомпромиссным атакам и угрозам», речь идёт о «беспочвенном и политически мотивированном преследовании». Он также опасается, что нападки не закончатся, именно поэтому Байден и помиловал членов своей семьи.

Помилование распространяется на братьев бывшего хозяина Белого дома Фрэнсиса и Джеймса, а также супругу последнего Сару. Кроме того, сестра Байдена Валери и её муж Джон тоже оказываются под защитой документа.