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Регион
20 января, 17:46

Трамп пообещал объявить режим ЧС на границе США с Мексикой

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести режим чрезвычайной ситуации на южной границе Соединённых Штатов с Мексикой. По его словам, планируется вернуть миллионы мигрантов-преступников на родину. Для этого войска американской армии будут посланы к границе.

«Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли», — заявил Трамп, выступая в Ротонде — центральном зале Конгресса.

Трамп одним из первых указов оставит в США только два гендера
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Ранее в своей первой речи на посту президента Трамп пообещал, что его страна скоро станет больше и сильнее. Сегодня республиканец принёс присягу и официально стал 47-м президентом США. Его приветствовали овациями и аплодисментами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Алена Пенчугина
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