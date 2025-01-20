Трамп пообещал объявить режим ЧС на границе США с Мексикой

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести режим чрезвычайной ситуации на южной границе Соединённых Штатов с Мексикой. По его словам, планируется вернуть миллионы мигрантов-преступников на родину. Для этого войска американской армии будут посланы к границе.