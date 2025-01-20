Трамп пообещал объявить режим ЧС на границе США с Мексикой
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести режим чрезвычайной ситуации на южной границе Соединённых Штатов с Мексикой. По его словам, планируется вернуть миллионы мигрантов-преступников на родину. Для этого войска американской армии будут посланы к границе.
«Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли», — заявил Трамп, выступая в Ротонде — центральном зале Конгресса.
Ранее в своей первой речи на посту президента Трамп пообещал, что его страна скоро станет больше и сильнее. Сегодня республиканец принёс присягу и официально стал 47-м президентом США. Его приветствовали овациями и аплодисментами.
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