Трамп одним из первых указов оставит в США только два гендера

Одним из первых указов Дональда Трампа на посту президента станет признание в США только двух полов — мужского и женского. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на члена будущей администрации.

Так, госучреждениия будут обязаны использовать в анкетах и удостоверениях личности только два пола, спортсменам-трансгендерам* запретят участвовать в женских соревнованиях, будут запрещены «гендерная идеология», программы разнообразия и инклюзивности в правительстве, а федеральные средства запретят тратить на смену пола.