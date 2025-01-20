Трамп одним из первых указов оставит в США только два гендера
Reuters: Трамп указом признает в США только два пола — мужской и женский
Одним из первых указов Дональда Трампа на посту президента станет признание в США только двух полов — мужского и женского. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на члена будущей администрации.
Так, госучреждениия будут обязаны использовать в анкетах и удостоверениях личности только два пола, спортсменам-трансгендерам* запретят участвовать в женских соревнованиях, будут запрещены «гендерная идеология», программы разнообразия и инклюзивности в правительстве, а федеральные средства запретят тратить на смену пола.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп ранее уже сообщал о намерении ввести в Штатах официальную политику, которая признаёт лишь два пола — мужской и женский. Он подчеркнул, что собирается остановить безумие трансгендеров*. А актёр и режиссёр Мэл Гибсон, которого Трамп назначил спецпосланником в Голливуде, призвал поскорее запретить в американских школах символику ЛГБТ* и движени Black Lives Matter.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
ТАСС / Валерий Шарифулин