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Регион
20 января, 16:16

Трамп одним из первых указов оставит в США только два гендера

Reuters: Трамп указом признает в США только два пола — мужской и женский

Одним из первых указов Дональда Трампа на посту президента станет признание в США только двух полов — мужского и женского. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на члена будущей администрации.

Так, госучреждениия будут обязаны использовать в анкетах и удостоверениях личности только два пола, спортсменам-трансгендерам* запретят участвовать в женских соревнованиях, будут запрещены «гендерная идеология», программы разнообразия и инклюзивности в правительстве, а федеральные средства запретят тратить на смену пола.

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Напомним, избранный президент США Дональд Трамп ранее уже сообщал о намерении ввести в Штатах официальную политику, которая признаёт лишь два пола — мужской и женский. Он подчеркнул, что собирается остановить безумие трансгендеров*. А актёр и режиссёр Мэл Гибсон, которого Трамп назначил спецпосланником в Голливуде, призвал поскорее запретить в американских школах символику ЛГБТ* и движени Black Lives Matter.

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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
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