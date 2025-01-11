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11 января, 18:54

Марк Цукерберг поручил убрать тампоны для «небинарных персон» в офисах Meta*

NYT: Руководство Meta* запретило класть тампоны в мужские туалеты офисов

Генеральный директор компании Meta* Марк Цукерберг поручил убрать тампоны для «небинарных персон» и трансгендеров из мужских туалетов в офисах, сообщил The New York Times. По данным издания, из-за этого некоторые сотрудники решили уволиться.

Уточняется, что после встречи с избранным президентом Дональдом Трампом, Цукерберг принял решение о том, чтобы изменить правила компании. Таким образом, одним из этих изменений оказалось лишение трансов предметов личной гигиены для женщин. Кроме того, компания Meta* убрала некоторые темы для фонов в чатах.

По данным издания, некоторые сотрудники с одобрением восприняли изменения. В то же время другие выразили своё недовольство, отметив, что им неприятно там работать из-за ущемления прав. По их словам, изменения произошли слишком быстро, заранее их никто не предупредил.

Недовольные работники начали активно обсуждать это в корпоративном чате, говорится в статье. По крайней мере один из них уже заявил о своём намерении уволиться, а другие стали рассматривать возможности трудоустройства на стороне.

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Недавно Марк Цукерберг на подкасте у Джо Рогана заявил, что команда президента Штатов Джо Байдена давила на его компанию и, в частности, требовала убрать из социальных сетей мем с актёром Леонардо Ди Каприо связанный с пандемией CoViD-19. Однако в компании просьбу проигнорировали, поэтому давление властей стало больше. К слову, 10 января избранный лидер Дональд Трамп встретился с Цукербергом в своей резиденции во Флориде.

**Деятельность Meta (Facebook** и Instagram**) признана экстремистской и запрещена в РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Александра Мышляева
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