Марк Цукерберг поручил убрать тампоны для «небинарных персон» в офисах Meta*

Генеральный директор компании Meta* Марк Цукерберг поручил убрать тампоны для «небинарных персон» и трансгендеров из мужских туалетов в офисах, сообщил The New York Times. По данным издания, из-за этого некоторые сотрудники решили уволиться.

Уточняется, что после встречи с избранным президентом Дональдом Трампом, Цукерберг принял решение о том, чтобы изменить правила компании. Таким образом, одним из этих изменений оказалось лишение трансов предметов личной гигиены для женщин. Кроме того, компания Meta* убрала некоторые темы для фонов в чатах.

По данным издания, некоторые сотрудники с одобрением восприняли изменения. В то же время другие выразили своё недовольство, отметив, что им неприятно там работать из-за ущемления прав. По их словам, изменения произошли слишком быстро, заранее их никто не предупредил.

Недовольные работники начали активно обсуждать это в корпоративном чате, говорится в статье. По крайней мере один из них уже заявил о своём намерении уволиться, а другие стали рассматривать возможности трудоустройства на стороне.