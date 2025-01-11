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Регион
11 января, 12:47

Трамп принял Цукерберга в своей резиденции

Semafor: Трамп 10 января встретился с Цукербергом в своей резиденции во Флориде

Избранный президент Штатов Дональд Трамп 10 января встретился с генеральным директором компании Meta* Марком Цукербергом в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал Semafor в социальной сети X.

«Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг встретился с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго в пятницу», — сказано в сообщении. Детали их беседы не приводятся.

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Напомним, недавно Марк Цукерберг на подкасте у Джо Рогана заявил, что команда президента Штатов Джо Байдена давила на его компанию и, в частности, требовала убрать из социальных сетей мем с актёром Леонардо Ди Каприо связанный с пандемией CoViD-19. Владелец Meta* пояснил, что Белый дом хотел удалить картинку, чтобы избежать любых возможных судебных исков, связанных с побочными эффектами вакцины от коронавируса. По его словам, в корпорации сперва не отнеслись к требованию серьёзно и не стали удалять смешную картинку, после этого давление властей усилилось. К слову, Цукерберг уже посещал резиденцию Дональда Трампа в конце ноября 2024 года.

**Деятельность Meta (Facebook** и Instagram**) признана экстремистской и запрещена в РФ.

** Социальные сети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской организацией.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель, AP/Mark Schiefelbein

Юрий Лысенко
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