Трамп принял Цукерберга в своей резиденции

Избранный президент Штатов Дональд Трамп 10 января встретился с генеральным директором компании Meta* Марком Цукербергом в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал Semafor в социальной сети X.

Напомним, недавно Марк Цукерберг на подкасте у Джо Рогана заявил, что команда президента Штатов Джо Байдена давила на его компанию и, в частности, требовала убрать из социальных сетей мем с актёром Леонардо Ди Каприо связанный с пандемией CoViD-19. Владелец Meta* пояснил, что Белый дом хотел удалить картинку, чтобы избежать любых возможных судебных исков, связанных с побочными эффектами вакцины от коронавируса. По его словам, в корпорации сперва не отнеслись к требованию серьёзно и не стали удалять смешную картинку, после этого давление властей усилилось. К слову, Цукерберг уже посещал резиденцию Дональда Трампа в конце ноября 2024 года.