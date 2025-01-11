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11 января, 00:54

Цукерберг рассказал, как администрация Байдена требовала удалить мем с Ди Каприо

Цукерберг: Администрация Байдена требовала от Meta* удалить мем с Ди Каприо

Марк Цукерберг и глава Госдепа США Энтони Блинкен (слева). Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta*, признанной в России экстремистской) / Mark Zuckerberg

Марк Цукерберг и глава Госдепа США Энтони Блинкен (слева). Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta*, признанной в России экстремистской) / Mark Zuckerberg

Марк Цукерберг, возглавляющий Meta*, заявил, что администрация президента США Джо Байдена оказывала давление на его корпорацию, требуя убрать мем с Леонардо Ди Каприо, связанный с пандемией CoViD-19.

По словам Цукерберга, Белый дом хотел удаления мема, так как он подразумевал возможные судебные иски, связанные с побочными действиями вакцины. Однако руководство компании сочло это требование нелепым и отказалось удалять шутливое изображение.

«Белый дом настаивал на чистке любых упоминаний о побочных эффектах вакцин, даже правдивых», — рассказал Цукерберг Джо Рогану во время подкаста.

Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции во Флориде
Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции во Флориде

Цукерберг также отметил, что давление со стороны администрации Байдена стало возрастать после слов президента о том, что мемы в социальных сетях «убивают людей». В результате различные агентства начали проверки в отношении Meta*, что создало напряжённость.

Ранее Павел Дуров высмеял Цукерберга из-за его заявления о возрождении свободы слова в соцсетях его компании. Основатель Telegram засомневался в том, что изменения в компании могут быть признаком независимости.

* Деятельность Meta (Facebook** и Instagram**) запрещена в России как экстремистская.

** Соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta*, признанной в России экстремистской.

Лия Мурадьян
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