Цукерберг рассказал, как администрация Байдена требовала удалить мем с Ди Каприо
Цукерберг: Администрация Байдена требовала от Meta* удалить мем с Ди Каприо
Марк Цукерберг и глава Госдепа США Энтони Блинкен (слева). Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta*, признанной в России экстремистской) / Mark Zuckerberg
Марк Цукерберг, возглавляющий Meta*, заявил, что администрация президента США Джо Байдена оказывала давление на его корпорацию, требуя убрать мем с Леонардо Ди Каприо, связанный с пандемией CoViD-19.
По словам Цукерберга, Белый дом хотел удаления мема, так как он подразумевал возможные судебные иски, связанные с побочными действиями вакцины. Однако руководство компании сочло это требование нелепым и отказалось удалять шутливое изображение.
«Белый дом настаивал на чистке любых упоминаний о побочных эффектах вакцин, даже правдивых», — рассказал Цукерберг Джо Рогану во время подкаста.
Цукерберг также отметил, что давление со стороны администрации Байдена стало возрастать после слов президента о том, что мемы в социальных сетях «убивают людей». В результате различные агентства начали проверки в отношении Meta*, что создало напряжённость.
Ранее Павел Дуров высмеял Цукерберга из-за его заявления о возрождении свободы слова в соцсетях его компании. Основатель Telegram засомневался в том, что изменения в компании могут быть признаком независимости.
* Деятельность Meta (Facebook** и Instagram**) запрещена в России как экстремистская.
** Соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta*, признанной в России экстремистской.