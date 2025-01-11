Цукерберг рассказал, как администрация Байдена требовала удалить мем с Ди Каприо

Марк Цукерберг, возглавляющий Meta*, заявил, что администрация президента США Джо Байдена оказывала давление на его корпорацию, требуя убрать мем с Леонардо Ди Каприо, связанный с пандемией CoViD-19.

По словам Цукерберга, Белый дом хотел удаления мема, так как он подразумевал возможные судебные иски, связанные с побочными действиями вакцины. Однако руководство компании сочло это требование нелепым и отказалось удалять шутливое изображение.

«Белый дом настаивал на чистке любых упоминаний о побочных эффектах вакцин, даже правдивых», — рассказал Цукерберг Джо Рогану во время подкаста.

Цукерберг также отметил, что давление со стороны администрации Байдена стало возрастать после слов президента о том, что мемы в социальных сетях «убивают людей». В результате различные агентства начали проверки в отношении Meta*, что создало напряжённость.

Ранее Павел Дуров высмеял Цукерберга из-за его заявления о возрождении свободы слова в соцсетях его компании. Основатель Telegram засомневался в том, что изменения в компании могут быть признаком независимости.