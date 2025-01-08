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Регион
8 января, 18:38

Дуров высмеял Цукерберга после заявления о возвращении свободы слова в Instagram*

Дуров заявил, что Telegram не зависит от политической ситуации в США

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о приверженности платформы принципам отсутствия цензуры. По его словам, политика компании не зависит от изменений политической обстановки в США.

«Я горжусь тем, что Telegram поддерживал свободу слова задолго до того, как это стало политически безопасным. Наши ценности не зависят от избирательных циклов в США», — отметил Дуров.

Его комментарий последовал за недавними заявлениями Марка Цукерберга, главы компании Meta**, о намерении сократить меры по модерации контента и усилить распространение политических материалов на своих платформах.

Дуров выразил сомнения в том, что подобные заявления могут быть надёжным признаком изменений. По его мнению, истинная проверка новых ценностей этих сервисов наступит в условиях очередного изменения политической ситуации. Он также отметил, что заявлять о поддержке свободы слова легко, когда отсутствует реальный риск или давление, но только действия в сложных условиях демонстрируют настоящую приверженность этим принципам.

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А ранее в ООН заявили, что причины блокировки телеграм-каналов российских СМИ в странах Евросоюза должны подлежать независимой проверке. Напомним, что Telegram начал массово блокировать крупные российские СМИ в странах Европы в конце декабря.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.

**Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Telegram / Du Rove's Channel

Тимур Хингеев
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