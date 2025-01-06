В ООН требуют проверки причин блокировки российских СМИ в Telegram
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что причины блокировки телеграм-каналов российских СМИ в странах ЕС должны подлежать независимой проверке. По её словам, необходимо выяснить официальные причины такого решения.
«Мы не в состоянии комментировать, какие организации приняли решение о блокировке конкретного контента. Однако, независимо от того, было ли это сделано по распоряжению правительства или частной компании, важно, чтобы причины блокировки были прозрачными», — сказала она в беседе с РИА «Новости».
Напомним, что Telegram начал массово блокировать крупные российские СМИ в странах Европы в конце декабря. Ограничения затронули такие медиа, как РИА «Новости», НТВ, «Россия 1», RT и «Известия». При попытке доступа к их материалам появляется уведомление, в котором указано, что причина блокировки — «нарушение местных законов».
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