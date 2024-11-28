Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции во Флориде

Бизнесмен и создатель корпорации Meta* Марк Цукерберг встретился с новоизбранным лидером США Дональдом Трампом в его флоридской резиденции. Об этом рассказал советник американского лидера Стивен Миллер, который в новой администрации станет замглавы аппарата по политическим вопросам.

«Да, верно. И Марк Цукерберг очень чётко обозначил своё желание быть сторонником и участником этих перемен, которые мы видим по всей Америке, по всему миру, с тем реформаторским движением, которое возглавляет Дональд Трамп», — заявил Миллер в эфире телеканала Fox News.

Также издание Politico уточнило, что Цукерберг также встретился с членами будущей администрации президента. Он тепло поблагодарил политиков за приглашение.

Недавно Дональд Трамп пригрозил Марку Цукербергу пожизненным тюремным заключением в том случае, если бизнесмен решит приложить руку к президентским выборам в Америке. Он также обвинил предпринимателя в участии в заговоре против него в 2020 году.