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28 ноября, 07:29

Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции во Флориде

Марк Цукерберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Марк Цукерберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Бизнесмен и создатель корпорации Meta* Марк Цукерберг встретился с новоизбранным лидером США Дональдом Трампом в его флоридской резиденции. Об этом рассказал советник американского лидера Стивен Миллер, который в новой администрации станет замглавы аппарата по политическим вопросам.

«Да, верно. И Марк Цукерберг очень чётко обозначил своё желание быть сторонником и участником этих перемен, которые мы видим по всей Америке, по всему миру, с тем реформаторским движением, которое возглавляет Дональд Трамп», — заявил Миллер в эфире телеканала Fox News.

Также издание Politico уточнило, что Цукерберг также встретился с членами будущей администрации президента. Он тепло поблагодарил политиков за приглашение.

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Недавно Дональд Трамп пригрозил Марку Цукербергу пожизненным тюремным заключением в том случае, если бизнесмен решит приложить руку к президентским выборам в Америке. Он также обвинил предпринимателя в участии в заговоре против него в 2020 году.

*Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

Николай Рюмин
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