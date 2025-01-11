Пушков заявил о либеральной диктатуре в США после откровений Цукерберга

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал недавние заявления Марка Цукерберга о давлении со стороны властей США. В телеграм-канале он отметил, что ситуация в Штатах представляет собой пример «либеральной диктатуры».

По мнению сенатора, поведение Цукерберга, который начал менять свои взгляды после того, как понял, что Дональд Трамп может выиграть выборы, ярко иллюстрирует реальную «свободу слова» в США при власти демократов.

«Откровения Цукерберга, начавшего переобуваться, как только он понял, что Трамп может выиграть выборы, многое говорит о «свободе слова» в США при администрации демократов. Цукерберг, переметнувшийся на сторону Трампа, подтверждает то, о чём многие знали или догадывались. А именно, что в СМИ США царила и во многом продолжает царить либеральная диктатура», — написал Пушков.