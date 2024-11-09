Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 09:47

Мэл Гибсон после победы Трампа призвал запретить символику ЛГБТ* и BLM в школах

Мэл Гибсон. Обложка © ТАСС / AP / Chris Pizzello

Мэл Гибсон. Обложка © ТАСС / AP / Chris Pizzello

Голливудский актёр и режиссёр Мэл Гибсон после победы Дональда Трампа на выборах президента США призвал поскорее запретить в американских школах символику ЛГБТ* и движени Black Lives Matter (BLM). Своё мнение он выразил под тематическим опросом в аккаунте соцсети Х.

«Как можно скорее», — написал Гибсон в ответ на вопрос про флаги в классах.

Срифмовавший в беседе с квадробером «котик» и «ротик» Киркоров стал подозреваемым в ЛГБТ*-пропаганде
Срифмовавший в беседе с квадробером «котик» и «ротик» Киркоров стал подозреваемым в ЛГБТ*-пропаганде

Недавно общественные деятели призвали запретить «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина. Они уверены, что фраза «по усам текло, а в рот не попало» призывает читателя к нетрадиционным связям.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Николай Рюмин
  • Новости
  • мелгибсон
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar