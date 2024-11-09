Мэл Гибсон после победы Трампа призвал запретить символику ЛГБТ* и BLM в школах

Голливудский актёр и режиссёр Мэл Гибсон после победы Дональда Трампа на выборах президента США призвал поскорее запретить в американских школах символику ЛГБТ* и движени Black Lives Matter (BLM). Своё мнение он выразил под тематическим опросом в аккаунте соцсети Х.

«Как можно скорее», — написал Гибсон в ответ на вопрос про флаги в классах.

Недавно общественные деятели призвали запретить «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина. Они уверены, что фраза «по усам текло, а в рот не попало» призывает читателя к нетрадиционным связям.