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23 декабря, 12:50

В ГД оценили желание Трампа ликвидировать «вертеп от Байдена» и признавать в США только два пола

Депутат Спиридонов счёл здравомыслием решение Трампа оставить в США два пола

Здравомыслие начинает возвращаться в Белый дом. Так депутат Госдумы Александр Спиридонов в беседе с Life.ru оценил стремление Дональда Трампа официально установить в США только два пола — мужской и женский. По его словам, избранный президент, чтобы завоевать доверие американцев и показать, что он выполняет свои обещания, начал с важной темы.

Трамп услышал глас народа, которому надоел весь этот вертеп от администрации Байдена. Всё-таки большинство американцев — консерваторы, которым претит эта история со сменой пола, гендерной развязностью и прочим.

Александр Спиридонов

Депутат Госдумы

Трамп услышал глас народа, которому надоел весь этот вертеп от администрации Байдена. Всё-таки большинство американцев — консерваторы, которым претит эта история со сменой пола, гендерной развязностью и прочим.
Трамп услышал глас народа, которому надоел весь этот вертеп от администрации Байдена. Всё-таки большинство американцев — консерваторы, которым претит эта история со сменой пола, гендерной развязностью и прочим.

Парламентарий выразил надежду, что американцы одумаются и поймут, что традиционные семьи, где есть мама и папа, уважение и знание истории своей страны, любовь к своему Отечеству, — то незыблемое, на чём стоит мощное государство. Такое, как Россия.

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Напомним, избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении ввести в Штатах официальную политику, которая признаёт лишь два пола — мужской и женский. Он подчеркнул, что собирается остановить безумие трансгендеров.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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