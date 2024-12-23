В ГД оценили желание Трампа ликвидировать «вертеп от Байдена» и признавать в США только два пола

Здравомыслие начинает возвращаться в Белый дом. Так депутат Госдумы Александр Спиридонов в беседе с Life.ru оценил стремление Дональда Трампа официально установить в США только два пола — мужской и женский. По его словам, избранный президент, чтобы завоевать доверие американцев и показать, что он выполняет свои обещания, начал с важной темы.

Трамп услышал глас народа, которому надоел весь этот вертеп от администрации Байдена. Всё-таки большинство американцев — консерваторы, которым претит эта история со сменой пола, гендерной развязностью и прочим. Александр Спиридонов Депутат Госдумы

Парламентарий выразил надежду, что американцы одумаются и поймут, что традиционные семьи, где есть мама и папа, уважение и знание истории своей страны, любовь к своему Отечеству, — то незыблемое, на чём стоит мощное государство. Такое, как Россия.