Боксёрша-трансгендер Хелиф пытается засудить за травлю Трампа, Маска и Роулинг

Боксёрша-трансгендер Иман Хелиф подала в прокуратуру Парижа иск в связи с травлей в Интернете в отношении Илона Маска, кандидата в президенты США Дональда Трампа и писательницы Джоан Роулинг. Об этом изданию Variety сообщил адвокат провалившей гендерный тест олимпийской чемпионки Набиль Буди.

"Трамп написал пост в X, так что независимо от того, будет ли он упомянут в нашем иске или нет, он неизбежно будет проверен в рамках судебного процесса. Мы просим, чтобы обвинение расследовало не только этих людей, но и всех, кого сочтёт необходимым. Если дело дойдет до суда, они предстанут перед судом", – заметил юрист.