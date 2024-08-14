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14 августа, 07:02

Боксёрша-трансгендер Хелиф пытается засудить за травлю Трампа, Маска и Роулинг

Провалившая гендерный тест боксёрша Хелиф подала иск на Трампа, Маска и Роулинг

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO / Evan El-Amin

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO / Evan El-Amin

Боксёрша-трансгендер Иман Хелиф подала в прокуратуру Парижа иск в связи с травлей в Интернете в отношении Илона Маска, кандидата в президенты США Дональда Трампа и писательницы Джоан Роулинг. Об этом изданию Variety сообщил адвокат провалившей гендерный тест олимпийской чемпионки Набиль Буди.

"Трамп написал пост в X, так что независимо от того, будет ли он упомянут в нашем иске или нет, он неизбежно будет проверен в рамках судебного процесса. Мы просим, чтобы обвинение расследовало не только этих людей, но и всех, кого сочтёт необходимым. Если дело дойдет до суда, они предстанут перед судом", – заметил юрист.

По словам Буди, иск олимпийской чемпионки может распространяться на людей за пределами Франции, поскольку существует договорённость с американского аналога французского центра по борьбе с ненавистью в Интернете. Он добавил, что его подзащитная столкнулась с "актами тяжкого киберпреследования".

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Напомним, ранее алжирская спортсменка Иман Хелиф завоевала олимпийское золото, одолев китаянку Ян Лю в финале боксёрского турнира в весовой категории до 66 килограммов. Из-за обнаружения в ДНК спортсменки мужских хромосом она подверглась критике со стороны как зрителей, так и атлетов. Ещё одной такой боксёршей стала Линь Юйтин, которая выиграла золото в категории до 57 кг.

Андрей Бражников
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