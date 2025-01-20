«Заберём его обратно»: Трамп пообещал вернуть контроль над Панамским каналом

Во время выступления в Ротонде — центральном зале Конгресса — 47-й президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен вернуть контроль над Панамским каналом. Республиканец отметил, что американские корабли сильно переплачивают и не обслуживаются честно ни в каком виде. Речь шла и о ВМС США в том числе.