«Заберём его обратно»: Трамп пообещал вернуть контроль над Панамским каналом
Трамп пообещал вернуть контроль над Панамским каналом
Во время выступления в Ротонде — центральном зале Конгресса — 47-й президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен вернуть контроль над Панамским каналом. Республиканец отметил, что американские корабли сильно переплачивают и не обслуживаются честно ни в каком виде. Речь шла и о ВМС США в том числе.
«Китай управляет Панамским каналом, и мы не отдали его Китаю. Мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно», — сообщил новый хозяин Белого дома.
Напомним, что сегодня Трамп официально вступил в должность 47-го президента США и принял присягу. В своей речи республиканец пообещал, что при нём Америка станет больше и сильнее, чем когда-либо. Новый лидер уже заговорил о режиме ЧС на границе Штатов с Мексикой. Он решил вернуть миллионы мигрантов-преступников на родину. Для этого войска американской армии будут посланы к границе.
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