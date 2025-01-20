Трамп: Власти США с сегодняшнего дня признают только два пола

С сегодняшнего дня политика Соединённых Штатов заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи.

«Отныне официальной политикой правительства США будет то, что существует только два пола — мужской и женский», — сказал американский лидер, выступая в Ротонде — центральном зале Конгресса.