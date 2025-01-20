Трамп: Власти США с сегодняшнего дня признают только два пола
С сегодняшнего дня политика Соединённых Штатов заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи.
«Отныне официальной политикой правительства США будет то, что существует только два пола — мужской и женский», — сказал американский лидер, выступая в Ротонде — центральном зале Конгресса.
Ранее Трамп принёс присягу и официально стал 47-м президентом США. В своей торжественной речи он пообещал, что Америка скоро станет больше и сильнее.
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