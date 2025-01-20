Дональд Трамп
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Регион
20 января, 17:55

Трамп назвал себя миротворцем и пообещал закончить войны

Президент США Дональд Трамп пообещал быть миротворцем и закончить войны, а также не вступать в них. Об этом он заявил, выступая в Ротонде — центральном зале Конгресса.

«Наши вооружённые силы будут оцениваться теми войнами, которым мы положили конец. И самое главное — теми войнами, в которых мы не будем участвовать. Моё наследие — наследие миротворца», — сказал американский лидер.

Он добавил, что ВС США сосредоточатся исключительно на своей основной задаче — защите страны. Также он пообещал создать «сильнейшую армию, которую когда-либо видел мир».

Ранее Трамп принёс присягу и официально стал 47-м президентом США. В своей торжественной речи он пообещал, что Америка скоро станет больше и сильнее. Кроме того, Трамп заявил, что с сегодняшнего дня политика Штатов заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского.

Трамп пообещал объявить режим ЧС на границе США с Мексикой
Трамп пообещал объявить режим ЧС на границе США с Мексикой
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Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Наталья Демьянова
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