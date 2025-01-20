Трамп назвал себя миротворцем и пообещал закончить войны

Президент США Дональд Трамп пообещал быть миротворцем и закончить войны, а также не вступать в них. Об этом он заявил, выступая в Ротонде — центральном зале Конгресса.

«Наши вооружённые силы будут оцениваться теми войнами, которым мы положили конец. И самое главное — теми войнами, в которых мы не будем участвовать. Моё наследие — наследие миротворца», — сказал американский лидер.