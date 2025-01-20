Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 18:46

Первое выступление Трампа в качестве 47-го президента США. Главные заявления

Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне. Обложка © TACC / AP

Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне. Обложка © TACC / AP

Только что Дональд Трамп официально вступил в должность и стал 47-ым президентом Соединённых Штатов. Life.ru приводит главные тезисы его инаугурационной речи.

Так, глава Белого дома сделал несколько ключевых заявлений, которые затронули важнейшие аспекты внутренней политики США.

«Золотой век США начинается сейчас» — сказал Трамп, подчеркнув, что новый этап в истории Америки начнется с него и его команды.

Одним из первых шагов американский лидер обозначил задачи по борьбе с инфляцией в США. Он поручил федеральным агентствам принять экстренные меры для снижения стоимости жизни в стране. Кроме того, Трамп пообещал, что его администрация будет стимулировать экономический рост и поддерживать внутреннее производство.

Трамп вновь подчеркнул необходимость борьбы с нелегальной миграцией и объявил режим чрезвычайной ситуации на границе США с Мексикой. Он пообещал укрепить границу, повысив безопасность и усилив контроль.

«Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли», — сказал американский лидер, выступая в Ротонде — центральном зале Конгресса.

Также Трамп заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, отметив, что это было стратегической ошибкой передать этот важный объект Панаме. В своём выступлении хозяин Белого дома затронул тему развития космической программы.

«Установим американский флаг на Марсе», — заявив это, Трамп наметил амбициозную цель.

Американский лидер также отметил, что его администрация поддерживает традиционное понимание пола и семейных ценностей. По его словам, с сегодняшнего дня политика Штатов заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского.

К слову, Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи. Его заявления содержали лишь абстрактную фразу о том, что он хочет быть миротворцем.

«Это между нами»: Байден оставил Трампу записку в Овальном кабинете
«Это между нами»: Байден оставил Трампу записку в Овальном кабинете
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar