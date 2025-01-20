Первое выступление Трампа в качестве 47-го президента США. Главные заявления
Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне. Обложка © TACC / AP
Только что Дональд Трамп официально вступил в должность и стал 47-ым президентом Соединённых Штатов. Life.ru приводит главные тезисы его инаугурационной речи.
Так, глава Белого дома сделал несколько ключевых заявлений, которые затронули важнейшие аспекты внутренней политики США.
«Золотой век США начинается сейчас» — сказал Трамп, подчеркнув, что новый этап в истории Америки начнется с него и его команды.
Одним из первых шагов американский лидер обозначил задачи по борьбе с инфляцией в США. Он поручил федеральным агентствам принять экстренные меры для снижения стоимости жизни в стране. Кроме того, Трамп пообещал, что его администрация будет стимулировать экономический рост и поддерживать внутреннее производство.
Трамп вновь подчеркнул необходимость борьбы с нелегальной миграцией и объявил режим чрезвычайной ситуации на границе США с Мексикой. Он пообещал укрепить границу, повысив безопасность и усилив контроль.
«Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли», — сказал американский лидер, выступая в Ротонде — центральном зале Конгресса.
Также Трамп заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, отметив, что это было стратегической ошибкой передать этот важный объект Панаме. В своём выступлении хозяин Белого дома затронул тему развития космической программы.
«Установим американский флаг на Марсе», — заявив это, Трамп наметил амбициозную цель.
Американский лидер также отметил, что его администрация поддерживает традиционное понимание пола и семейных ценностей. По его словам, с сегодняшнего дня политика Штатов заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского.
К слову, Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи. Его заявления содержали лишь абстрактную фразу о том, что он хочет быть миротворцем.