Первое выступление Трампа в качестве 47-го президента США. Главные заявления

Только что Дональд Трамп официально вступил в должность и стал 47-ым президентом Соединённых Штатов. Life.ru приводит главные тезисы его инаугурационной речи.

Так, глава Белого дома сделал несколько ключевых заявлений, которые затронули важнейшие аспекты внутренней политики США.

«Золотой век США начинается сейчас» — сказал Трамп, подчеркнув, что новый этап в истории Америки начнется с него и его команды.

Одним из первых шагов американский лидер обозначил задачи по борьбе с инфляцией в США. Он поручил федеральным агентствам принять экстренные меры для снижения стоимости жизни в стране. Кроме того, Трамп пообещал, что его администрация будет стимулировать экономический рост и поддерживать внутреннее производство.

«Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли», — сказал американский лидер, выступая в Ротонде — центральном зале Конгресса.

Также Трамп заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, отметив, что это было стратегической ошибкой передать этот важный объект Панаме. В своём выступлении хозяин Белого дома затронул тему развития космической программы.

«Установим американский флаг на Марсе», — заявив это, Трамп наметил амбициозную цель.