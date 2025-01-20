«Это между нами»: Байден оставил Трампу записку в Овальном кабинете

Президентские полномочия Джо Байдена закончились сегодня в 20:00 по московскому времени. Следуя традиции, он оставил записку новому хозяину Белого дома — Дональду Трампу. Об этом Байден рассказал журналистам, когда вместе с первой леди Джилл ожидал республиканца и его жену Меланию.

«Это между мной и Трампом», — заявил он, отказавшись раскрывать содержание послания.

По словам бывшего президента США, из-за всего происходящего он чувствует радость. Однако позже Байден добавил, что также испытывает надежду.