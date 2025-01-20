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20 января, 18:12

«Это между нами»: Байден оставил Трампу записку в Овальном кабинете

Байден оставил Трампу послание в Овальном кабинете

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker / Jonah Elkowitz

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker / Jonah Elkowitz

Президентские полномочия Джо Байдена закончились сегодня в 20:00 по московскому времени. Следуя традиции, он оставил записку новому хозяину Белого дома — Дональду Трампу. Об этом Байден рассказал журналистам, когда вместе с первой леди Джилл ожидал республиканца и его жену Меланию.

«Это между мной и Трампом», — заявил он, отказавшись раскрывать содержание послания.

По словам бывшего президента США, из-за всего происходящего он чувствует радость. Однако позже Байден добавил, что также испытывает надежду.

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Напомним, что сегодня Трамп принёс присягу и официально стал 47-м президентом Соединённых Штатов. Американского лидера встретили в Ротонде — центральном зале Конгресса — овациями и аплодисментами. Впервые в истории инаугураций США на церемонии присутствовали иностранные лидеры: премьер-министр Италии, президент Аргентины, вице-президент Китая, президент Сальвадора и лидер испанской партии Vox.

Алена Пенчугина
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