«Это между нами»: Байден оставил Трампу записку в Овальном кабинете
Байден оставил Трампу послание в Овальном кабинете
Дональд Трамп и Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker / Jonah Elkowitz
Президентские полномочия Джо Байдена закончились сегодня в 20:00 по московскому времени. Следуя традиции, он оставил записку новому хозяину Белого дома — Дональду Трампу. Об этом Байден рассказал журналистам, когда вместе с первой леди Джилл ожидал республиканца и его жену Меланию.
«Это между мной и Трампом», — заявил он, отказавшись раскрывать содержание послания.
По словам бывшего президента США, из-за всего происходящего он чувствует радость. Однако позже Байден добавил, что также испытывает надежду.
Напомним, что сегодня Трамп принёс присягу и официально стал 47-м президентом Соединённых Штатов. Американского лидера встретили в Ротонде — центральном зале Конгресса — овациями и аплодисментами. Впервые в истории инаугураций США на церемонии присутствовали иностранные лидеры: премьер-министр Италии, президент Аргентины, вице-президент Китая, президент Сальвадора и лидер испанской партии Vox.