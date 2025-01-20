Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 18:08

Трамп: Астронавты установят американский флаг на Марсе

Во время своей первой речи в качестве 47-го президента США Дональд Трамп заявил, что американские астронавты установят американский флаг на Марсе. Он пообещал, что за следующие четыре года страна придёт к новым горизонтам.

«Штаты вновь будут видеть себя растущей нацией, которая увеличивает своё процветание, расширяет свою территорию, строит свои города, вселяет надежды и несёт свой флаг к новым и прекрасным горизонтам, идя за своей судьбой к звёздам, отправляя американских астронавтов устанавливать звёздно-полосатый флаг на планете Марс», — сказал президент.

Республиканец также заявил, что Америка станет больше и сильнее. Для страны сейчас начинается «золотой век», сказал Трамп. В своей приветственной речи он также указал, что в США теперь официально существуют только два пола: мужской и женский.

Трамп пообещал объявить режим ЧС на границе США с Мексикой
Трамп пообещал объявить режим ЧС на границе США с Мексикой
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar