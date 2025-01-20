Трамп: Астронавты установят американский флаг на Марсе

Во время своей первой речи в качестве 47-го президента США Дональд Трамп заявил, что американские астронавты установят американский флаг на Марсе. Он пообещал, что за следующие четыре года страна придёт к новым горизонтам.

«Штаты вновь будут видеть себя растущей нацией, которая увеличивает своё процветание, расширяет свою территорию, строит свои города, вселяет надежды и несёт свой флаг к новым и прекрасным горизонтам, идя за своей судьбой к звёздам, отправляя американских астронавтов устанавливать звёздно-полосатый флаг на планете Марс», — сказал президент.