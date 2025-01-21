Не оставили выбора: Трамп пригрозил БРИКС торговой войной

Президент Штатов Дональд Трамп допустил, что может ввести торговые пошлины в размере по меньшей мере 100% в отношении стран БРИКС. Политик заявил об этом во время подписания указов в Белом доме.

«Мы введём пошлины по меньшей мере в 100% на бизнес, который они ведут с США. Вам же известно, что такое БРИКС, верно? Вы знаете», — сказал он.

Трамп добавил, что его заявление не является угрозой, а ещё напомнил, что уже предупреждал о своём намерении ввести торговые пошлины против содружества. Также он прокомментировал слова своего предшественника на посту главы США Джо Байдена, который заявлял, что страны БРИКС не оставили Штатам выбора. По мнению Трампа, всё наоборот: это Вашингтон оставил объединение без альтернатив.