Дональд Трамп отсрочил блокировку TikTok в США на 75 дней

Хорошие новости для американских подростков, которые записывали слёзные ролики из-за удаления TikTok. Новоизбранный хозяин Белого дома Дональд Трамп подписал указ о паузе в применении запрета на соцсеть в стране.

«Приказываю генпрокурору не предпринимать никаких действий от имени США по обеспечению соблюдения закона (о блокировке. — Прим. Life.ru) в течение 75 дней с даты настоящего указа, чтобы предоставить моей администрации возможность определить надлежащий курс действий в отношении TikTok», — говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.