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Регион
21 января, 09:12

Дональд Трамп отсрочил блокировку TikTok в США на 75 дней

Хорошие новости для американских подростков, которые записывали слёзные ролики из-за удаления TikTok. Новоизбранный хозяин Белого дома Дональд Трамп подписал указ о паузе в применении запрета на соцсеть в стране.

«Приказываю генпрокурору не предпринимать никаких действий от имени США по обеспечению соблюдения закона (о блокировке. — Прим. Life.ru) в течение 75 дней с даты настоящего указа, чтобы предоставить моей администрации возможность определить надлежащий курс действий в отношении TikTok», — говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Он также содержит указание, что Министерству юстиции США, возглавляемому генеральным прокурором, не следует осуществлять такие меры и привлекать к ответственности за использование, поддержку или обновление любых иностранных приложений, даже по истечении этого периода отсрочки.

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Напоминаем, что 19 января TikTok приостановил свою деятельность в США. Однако после того, как Трамп пообещал отложить запрет, платформа возобновила работу. Более того, политик выдвинул строгие требования, заявив, что Соединённые Штаты должны стать совладельцами этой социальной сети.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ascannio

Николь Вербер
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